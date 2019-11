Gerard Cox over nieuw soloprogramma, MeToo en blackface

Gerard Cox staat weer op de planken. Vrijdagochtend was hij te gast op Radio Rijnmond in de ochtendshow van Ronald van Oudheusden. "Dat over Zwarte Piet. Dat is een volkomen doorgeslagen flauwekul verhaal", moppert de oer-Rotterdammer.

"Een kleine minderheid met een hele grote bek, die krijgt dat dan toch voor elkaar. Een kinderfeest. Dan komt Sinterklaas met de boot aan en dan staan er kinderen te juichen en dan staan er driehonderd meter verder staan er een stelletje gekken 'No black face' te roepen."

De 79-jarige Cox bromt verder: "Alles is doorgeslagen, ook de MeToo-beweging. Dat schijnt te komen door de zogenaamde sociale media, beter genoemd de asociale media."

Op de planken

Donderdagavond was een try-out van zijn solo-programma de grote Grijze belofte in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen.

"Gisteren hebben we voor het eerst gespeeld met driehonderd mensen in de zaal. Het ging voor 95 procent goed. Het is een uur en drie kwartier tekst, dus ik moest af en toe even spieken waar ik was. Dat maakt bij een try-out niets uit. Iedereen was hartstikke tevreden bij de productie."

De première van de grote Grijze belofte is op 24 november in theater De Schie in Schiedam.