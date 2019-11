Maanden rijontzegging voor eenzijdig ongeluk Hartelkruis

Een 46-jarige Spijkenisser heeft een rijontzegging van zeven maanden en een boete van 1300 euro gekregen voor het veroorzaken van een eenzijdig ongeluk bij een viaduct over de A15 bij Spijkenisse. De man had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

De man was op 8 juli met 120 kilometer per uur over de Hartelweg richting de A15 gereden. In de bocht naar de snelweg raakte de bestuurder de man over het stuur kwijt en botste tegen een muurtje.

De wagen hing met één wiel over het viaduct. De A15 werd korte tijd deels afgesloten, omdat er puin op de weg dreigde te vallen bij het bergen van de wagen.