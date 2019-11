Bijlow, Malacia, Harroui bij Jong Oranje

Oud-Spartanen als Rick van Drongelen, Sherel Floranus, oud-Feyenoorder Tahith Chong en voormalig Excelsiorverdediger Danilho Doekhi zitten ook bij de selectie.

Jong Oranje speelt op donderdag 14 november om 19.00 uur tegen Jong Gibraltar. Deze uitwedstrijd voor de EK-kwalificatie wordt gespeeld in het Victoria Stadium in Gibraltar. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Jong Engeland is op dinsdag 19 november. Op De Vijverberg in Doetinchem wordt er om 18.30 uur afgetrapt tegen de Engelsen.