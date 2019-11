'Man met handboei' van trouwstoet in Rotterdam nog altijd spoorloos

De trouwstoet werd op 30 augustus aan de kant van de weg gezet door een agent, die de stoet al eerder had gewaarschuwd vanwege verkeersovertredingen. Een deelnemer van de trouwstoet was daar niet van gediend en bedreigde de agent.

De agent wilde hem vervolgens aanhouden en deed hem een handboei om. Nog voordat hij de andere handboei kon omdoen, werd de agent van achteren neergeslagen. Daarna gingen beide mannen ervandoor.



Diezelfde dag meldde de politie dat de gevluchte man met de handboei was aangehouden, maar dat bleek niet te kloppen. Tot dusverre is de man nog altijd spoorloos. "We weten ook niet wie de man is", zegt een woordvoerder van de politie. "De man gezocht voor het verzetten tegen zijn aanhouding."

In de afgelopen weken is de man die de klap uitdeelde alsnog aangehouden. Hij zat verstopt onder een bed in Lopik. Donderdag werden de bruidegom en twee familieleden opgepakt, omdat ze getuigen zouden hebben beïnvloed. De politie had eerder geklaagd over de houding van de familie van het bruidspaar, die niet wilde meewerken aan het politieonderzoek.