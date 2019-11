Stokoude en gloednieuwe zoogdieren in Chris Natuurlijk

De bever, maar ook de boommarter zijn in opmars in de Hoeksche Waard. Je leert er meer over in de cursus Zoogdieren in de Hoeksche Waard , die volgende week begint.

In Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt praat Merijn van den Hoogenhoff de cursisten in twee avonden bij over de wilde zoogdieren die in de Hoeksche Waard leven en hij neemt de deelnemers ook mee op excursie. De kans dat de wilde dieren zich dan laten zien is klein. Wie zaterdag naar Chris Natuurlijk luistert weet hoe dat komt.

Zo groot als een kleine mammoet

Remie Bakker is wetenschapskunstenaar. Chris Natuurlijk kijkt in zijn werkplaats op Bedrijventerrein Rotterdam Noord-West, hoe hij het skelet van een steppewisent in elkaar zet.

De steppewisent leefde in de ijstijd en was bijna net zo groot als een kleine mammoet. Vanaf 12 november is het skelet van de steppewisent, door Bakker opgebouwd uit skeletdelen die opgevist zijn van de bodem van de Noordzee, te zien in Historyland in Hellevoetsluis.





De razzia van Rotterdam

Dichter André van der Veeke woont en werkt in Zeeland, maar is opgegroeid in Rotterdam. Hij is weer even terug in zijn geboortestad om in Chris Natuurlijk zijn gedicht Razzia van Rotterdam voor te lezen. Het is een ode aan zijn vader die op 10 november 1944 werd opgepakt tijdens de Razzia van Rotterdam, de grootste razzia die de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog heeft gehouden.





Lekker lezen met Gert-Jan van Rietschoten

Boekhandelaar Gert-Jan van Rietschoten bespreekt in de rubriek Lekker lezen Grote verwachtingen, het nieuwe boek van Geert Mak. Ook aandacht voor de Kookboekenweek en de nog te verschijnen bloemlezing Hardgin van Jules Deelder. In 2019 wordt Deelder vijfenzeventig jaar, een legendarische leeftijd voor een levende legende.





