Straffen tot 7 jaar cel voor verstopte coke tussen de bevroren vis

De cocaïne in een container met bevroren vis werd ontdekt in de Rotterdamse haven en was bedoeld voor een bedrijf in Zaandam. Daar deed de politie vorig jaar juli een inval in een opslagloods. Daar werden zeven mensen opgepakt.

De drugs was afkomstig uit Ecuador en had volgens justitie een straatwaarde van 22 miljoen euro. De bevroren vis werd geschonken aan verschillende dierentuinen. Daar zat ook Diergaarde Blijdorp bij.