Gaslek op terrein Shell-Pernis gestopt

Op het terrein van Shell-Pernis is vrijdagmiddag een lek in een leiding van een van de fabrieken ontstaan. Daar lekte gas uit. De brandweer heeft het lek gedicht.

Het lek werd rond 15:30 uur gemeld. De brandweer spoot water in de buurt van het lek, een zogeheten nevelscherm, zodat het gas niet al te ver reikte. Volgens Shell is het gas niet het terrein afgegaan. Rond 16:15 uur werd het lek gestopt.

De A4 zit in de buurt van het gaslek. Die weg is niet afgesloten geweest. Hoe het lek is ontstaan wordt nog onderzocht.