Sparta-aanvaller Ragnar Ache: 'Ik heb altijd voor Duitsland willen spelen'

De oproep voor het EK-kwalificatieduel met Jong België in Freiburg maakt Ache trots. Ook kreeg hij veel berichten van vrienden en familie. "Mijn vader die in Duitsland woont stuurde mij gelijk een bericht dat hij trots is. Mijn ouders hier ook, mijn stiefvader."

Ache maakt indruk bij Sparta dit seizoen. Tegen PSV was hij afgelopen weekend belangrijk in het 2-2 gelijke spel. Hij scoorde en gaf een assist. Ache is een completere voetballer geworden in de eerste maanden in de eredivisie. "Balvast, ballen laten vallen, doorbewegen. En ik pak mijn doelpuntjes mee en geeft assists."

Bij Jong Duitsland wil Ache vooral ervaring op doen komende week. "Het is mooi dat ik er bij zit, als ik minuten maak is het mooi meegenomen."

Sparta-trainer Henk Fraser vindt het selecteren van Ache voor Jong Duitsland logisch. "Leuk en meer dan terecht. Een speler die qua arbeid altijd in de bovengroep zit. Maar ook met doelpunten en assists dwingt hij het af."

Harush of Coremans

Fraser mist doelman Tim Coremans alleen zaterdag nog tegen SC Heerenveen. Daarna is de sluitpost, die enkele weken geleden bij FC Groningen rood kreeg, weer beschikbaar. Of hij daadwerkelijk terugkeert onder de lat, is twijfelachtig. Zijn vervanger Ariel Harush doet het goed. "Als Harush het goed doet, zal ook Coremans misschien geduld moeten tonen", aldus de trainer van Sparta.