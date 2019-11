‘Getekend: Rotterdam!’ laat werk van stadstekenaars zien

Straatcultuur, stadslandbouw en sport zijn de thema’s die de Rotterdamse stadstekenaars van 2019 hebben meegekregen. Het resultaat is te zien in de Kunsthal op de expositie ‘Getekend: Rotterdam!’

Isra Páez, Cox Janssens en Kay Hessels zijn de stadstekenaars van 2019. Zij zijn uitgekozen door een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van het Stadsarchief Rotterdam, het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam en de Kunsthal, aangevuld met kunstliefhebber- en verzamelaar Hugo Borst.

Rotterdam kent een lange traditie van stadstekenaars. Het Stadsarchief heeft tot eind jaren '80 jaarlijks opdrachten gegeven aan kunstenaars. Met de stadstekenaars van 2019 is de traditie in ere hersteld. Het werk van de stadstekenaars wordt bewaard in het archief.



In een serie van twaalf tekeningen laat ‘Getekend: Rotterdam!’ zien hoe de drie kunstenaars met de thema’s zijn omgegaan. Cox Janssens heeft zich verdiept in sport, Kay Hessels is aan de slag gegaan met stadslandbouw en Isra Páez heeft urban culture.