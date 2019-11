Dit zijn de beste kookboeken volgens Rijnmondexpert Gijsbregt Brouwer

Rijnmondexpert Gijsbregt Brouwer over kookboeken

Gijsbregt Brouwer is foodexpert en eigenaar van het culinaire medium Buik van Rotterdam. Hij schoof deze keer aan bij ons Rijnmondexpert-panel om te praten over kookboeken. Volgens de foodexpert is de herfst de drukste periode om de kookboeken te kopen, vanwege Sinterklaas en kerst.