Jon Dahl Tomasson in FC Rijnmond: 'In Europa is de kwaliteit bij andere clubs groter dan bij Feyenoord'

De bondscoach van Denemarken en oud-Feyenoorder Jon Dahl Tomasson, denkt dat het heel moeilijk gaat worden voor Feyenoord om te overwinteren in de Europa League. “De kwaliteit is gewoon groter bij de andere clubs.”

Volgens Tomasson is het heel jammer, maar moet je ook reëel blijven. “Ik vind het heel erg zonde, dat Feyenoord gister niet van Young Boys heeft gewonnen. Ze moeten er voor gaan, maar je moet ook reëel zijn. Los van mij Feyenoord-hart, de kwaliteit bij de andere clubs is groter.”

De speelstijl van Feyenoord tegen Young Boys was volgens Tomasson logisch. “Je moet altijd aanpassen aan de kwaliteit van je groep. Wat Dick Advocaat aangeeft, we gaan niet opbouwen, vind ik prima. Het is een elftal met weinig zelfvertrouwen. En wat is het moeilijkste in het voetbal? Iets creëren. Dan bouw je minder op.”

Nicolai Jørgensen speelde een ongelukkige wedstrijd tegen Young Boys. Bondscoach Tomasson riep Jørgensen niet op voor de nationale ploeg. Volgens Tomasson mist Jørgensen ritme. “We moeten ook niet vergeten dat hij pas vier wedstrijden in de basis heeft gestaan. Maar daarvoor heeft hij weinig gespeeld. Dat mag je niet vergeten. Maar net als veel andere Feyenoorders was het tegen Young Boys niet zijn beste dag.”