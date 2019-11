Rotterdamse pedofiel vraagt zelf om tbs

Een 29-jarige Rotterdammer heeft bekend dat hij kinderporno heeft verzameld en verspreid. Daarnaast dwong hij een minderjarige tot seks via de webcam. Tijdens een zitting vrijdag verraste hij iedereen door zelf om tbs te vragen. Het proces is daarom uitgesteld voor nader onderzoek.

De politie viel in juni 2017 zijn huis en dat van zijn moeder binnen. Computers werden in beslag genomen en daarop werd kinderporno aangetroffen: 6000 foto's en 1500 filmpjes. De verdachte gaf het ruiterlijk toe. "Ik ben pedofiel. Al vanaf jonge leeftijd heb ik een seksuele interesse in meisjes tussen de 4 en 9 jaar oud."

Gaandeweg was hij gaan verzamelen. "Ik kon niet meer stoppen. De lustgevoelens waren te sterk." Bij het tweede delict, de webcamseks, is een jongetje slachtoffer en daarom heeft hij er geen verklaring voor. "Ik schaam mij diep. Ik vind dit wel het allerergste."

De Rotterdammer had zich voorgedaan als 15-jarig meisje. De 14-jarige jongen uit Canada aan de andere kant van de oceaan en de camera stuurde hem een gewaagde foto op. De verdachte chanteerde hem daar vervolgens mee. Hij dreigde de foto op internet te zetten, tenzij de jongen verder ging: seksuele poses en seksuele handelingen met zijn broertje.

Inkeer

Maar nu was hij tot inkeer gekomen. "Mij is duidelijk gemaakt: wat nu als dit jouw eigen kind zou zijn? Ik zou gek worden." De man wil daarom behandeld worden. Liever vandaag dan morgen. Hij voegt wel toe: "Ik ben niet in staat tot fysieke seks met kinderen. Honderd procent zeker."

Officier van justitie Max van den Berg had het al uitgeschreven: na de celstraf zou de verdachte naar de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht gaan. Daar zou hij tussen de één en twee jaar behandeling nodig hebben, om zijn pedofiele gevoelens te leren beheersen. Maar vrijdag kwam er tijdens de zitting een kink in de kabel.

De verdachte vertelde de rechter over zijn ADHD. "Ik denk dat ik het maar drie maanden volhoud in de kliniek." Die opmerking bracht de officier van justitie tot andere gedachten. "Als hij er na een paar maanden wordt uitgegooid, gaat hij terug naar de cel. En dan? Dan komt hij uiteindelijk onbehandeld op straat. Ik vind dat een te groot risico."

Verbazing

De oplossing dan: tbs. "Maar dan moet er eerst een rapport komen van de deskundigen." De verdachte ziet deze zwaardere vorm van behandeling wel zitten. Sterker, hij vroeg er zelf om. Ook tot verbazing van zijn advocaat, Jaap Spigt. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt, dat een cliënt zelf om tbs vraagt. Maar het is de beste oplossing en wel zo snel mogelijk. In de cel is het nu een hel voor hem."

De rechter gaf aan dat het nadere onderzoek een tijdje gaat duren, misschien wel drie maanden. De verdachte legde daarop moedeloos het hoofd neer. "Dat betekent nog drie maanden chaos in mijn hoofd." Eerder had hij al aangegeven suïcidale gedachten te hebben. Een opmerking die tot emoties leidde bij zijn moeder die in de rechtszaal aanwezig was.

Het nu voorgestelde onderzoek gaat over tbs met voorwaarden. Dat is geen gesloten setting: de veroordeelde patiënt kan naar huis als de behandelaars dat goed vinden. Als dat spaak loopt, dan kan het alsnog worden omgezet in tbs met dwangverpleging. Tijdens een volgende zitting wordt duidelijk of de verdachte inderdaad afkoerst op een tbs-behandeling.