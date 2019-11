Afsluiting A15 richting Rotterdam bij Rozenburg door aanleg Blankenburg

Knooppunt Rozenburg van de Blankenburgverbinding krijgt langzaam vorm. De tunnelwand voor de Maasdeltatunnel in het Scheur wordt aangelegd en wie over de A15 rijdt, ziet een 10 meter hoge zandberg met witte zandzaken en stalen rasters verrijzen. Deze vormt de steun voor de fly-overs die straks naar de A15 leiden.

Vanaf die 10 meter hoge ‘blankenberg’ bij Rozenburg heb je een fraai uitzicht over de werkzaamheden aan de zuidkant van de Blankenbergverbinding. Het geeft een goede indruk hoe de werkzaamheden rond de nieuwe snelweg A24 vorderen.

“Richting de waterkant zie je het tunneltracé ontstaan. Er wordt een tunnelwand geplaatst en daarna kunnen we uitgraven", zegt projectcoördinator Tom Peppink van bouwcombinatie BAAK.

"Als je in de toekomst de tunnel komt uitrijden, vervolg je je weg via een aantal viaducten die de kabel- en leidingstrook van de Botlek moeten beschermen. Deze viaducten komen op deze berg uit. En daarna kan je verder door, over de A15 en de spoorlijn om uiteindelijk aan te sluiten op de bestaande A15."

Op schema

De Blankenburgverbinding moet vanaf 2024 de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenberg met elkaar verbinden. Volgens projectdirecteur Helene Moors van Rijkswaterstaat loopt het project op schema en wordt bij alles rekening gehouden met de industrie, de bewoners en de groene omgeving van Rozenburg.

"We zijn nu een jaar hier buiten aan het werk en we zien langzaam de boel ontstaan. De zuidkant lijkt industrieel maar je hebt ook de bewoners van Rozenburg en de natuur waar we rekening mee moeten houden. We proberen zo min mogelijk hinder te laten ontstaan, maar soms ontkom je daar niet aan. Goede communicatie is dan essentieel en daarvoor hebben we klankbordgroepen, bewonersbijeenkomsten en een uitgebreide website."

Groene gordel

Als tegemoetkoming voor alle hinder zal straks de groene gordel rond Rozenburg weer hersteld worden. Hiervoor tekent de gemeente Rotterdam nog een plan met een park waar gewandeld en gesport kan worden.

In 2024 moet de weg klaar zijn. Tot die tijd volgen regelmatig afsluitingen. Zo is deze vrijdagavond vanaf 21.00 uur tot morgenochtend 9.00 uur de A15 richting Rotterdam bij Rozenburg afgesloten.

Het verkeer wordt omgeleid via de Calandbrug. Over twee weken is dat opnieuw, maar dan de andere kant op richting de Europoort. "De rijkstroken van de snelweg worden dan naar binnen verplaatst, zodat aan buitenkant ruimte ontstaat om de fly-overs te maken,” aldus Tom Peppink.