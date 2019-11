Te hoge vrachtwagens zorgen voor problemen bij gerenoveerde Maastunnel

Te hoge vrachtwagens zorgen er steeds vaker voor dat de Maastunnel dicht gaat. Sinds de heropening in augustus is de tunnel gemiddeld zeven tot acht keer per dag tijdelijk gestremd door een hoogtemelding. De gemeente Rotterdam zoekt op dit moment naar oplossingen voor het probleem.

Ga een willekeurige ochtend posten en je kunt erop rekenen: de lichten springen op rood, een alarmerend deuntje schalt over het wegdek en de operator laat zijn of haar commando's horen: 'Witte vrachtwagen, u bent te hoog. Knipper met uw lichten als u dit bericht heeft begrepen.'

Wat volgt is een afsluiting van beiden buizen met een slagboom en vervolgens een pirouette van de 'zondaar' in kwestie. Die maakt rechtsomkeert en moet zijn weg via een andere route vervolgen. De hele procedure duurt vijf tot tien minuten. Zeker in spitstijd kan dat vervelend zijn, de rij wachtende auto's wordt snel langer.

Drie centimeter

Volgens verkeersmanager Otto Blom van de Maastunnel begint de toename bij de hoogtesensoren. "Om de tunnel te beschermen hebben we die drie centimeter lager geplaatst. Het is een heel mooie tunnel geworden en die willen we graag zo houden. Die drie centimeter maken in praktijk toch verschil."

En inderdaad: we kijkt naar de tunnelingang ziet een smetteloze opening. Dat was bij de oude tunnel wel anders, met vegen, krassen, butsen en deuken.

In de oude situatie ging de tunnel ook wel eens op slot, maar gebeurde dat aanzienlijk minder vaak, zegt Blom. Precieze cijfers zijn niet voor handen, maar de stijging is significant volgens de verkeersmanager.

Afschrapen geen optie

De Maastunnel, een rijksmonument, is een relatief lage tunnel. Toch moet een vrachtwagen die de maximale hoogte van vier meter heeft er zonder problemen door kunnen. Blom: "We hebben nog een marge van een paar centimeter. Maar bij een wapperend zeil of een verkeerd beladen wagen die omhoog helt kan het al snel raak zijn. Heeft hij zijn lading achterin staan, dan komt hij omhoog."

Een paar centimeter extra afschrapen van het plafond of wegdek is geen optie. "We willen de tunnel graag zo origineel mogelijk houden." Verder zou dat een grote en dure operatie betekenen, net na de ingrijpende ruim twee jaar durende renovatie.

Blom en zijn team zoeken nu naar oplossingen. Dat is niet makkelijk, erkent hij. Toch is het aantal stremmingen nu te groot. De sensoren verhogen is vermoedelijk niet aan de orde. "Dan krijg je echt weer meer ongelukken."

"We zien nog wel mogelijkheden, maar er zijn veel opties. Het is nu zoeken naar de beste en meest effectieve. Dat zal ons wel wat tijd gaan kosten, volgende week weten we dat nog niet. Geef ons dus nog even."