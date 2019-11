Bizar duel levert Excelsior zege op FC Eindhoven op (5-4)

In een bijzonder doelpuntrijk duel heeft Excelsior vrijdagavond in eigen stadion aan het langste eind getrokken. In een duel waar de neutrale toeschouwer uiteindelijk de grootste winnaar werd, wonnen de Kralingers met 5-4 van FC Eindhoven.

De beginfase van de wedstrijd beloofde veel goeds voor de neutrale kijker. Na vier minuten strafte Kaj de Rooij van de bezoekers een verkeerde pass van Rai Vloet af door de 0-1 te maken. Vloet herstelde binnen twee minuten zijn fout door uit een hoekschop acrobatisch de 1-1 te maken.

In de tiende minuut was het echter weer raak voor FC Eindhoven. Rigino Cicilia was er als de kippen bij om een bal die terugkwam van Alessandro Damen tegen de touwen te werken. Maar weer was het binnen enkele minuten een corner van Excelsior die tot goal werd gepromoveerd. Stijn Meijer mikte na dertien minuten de 2-2 op het bord.

Voor rust waren beide ploegen nog niet uitgescoord. In de 34e minuut werkte Thomas Oude Kotte een voorzet van De Rooij achter Alessandro Damen voor de derde voorsprong voor de bezoekers. Maar Excelsior bleek een drie minuten regel te hanteren, toen Elias Omarsson de 3-3 drie minuten later binnen werkte.

De bal rolde amper in de tweede helt toen Thomas Verhaar binnen twaalf seconden de 4-3 in de korte hoek raak schoot. Echter maakte FC Eindhoven de eerste voorsprong van Excelsior ongedaan. Rigino Cicilia werd geen strobreed in de weg gelegd bij zijn inzet, die de 4-4 betekende.

Een prachtige aanval dertien minuten voor tijd schonk Excelsior de zege. Vloet ontving de bal in de zestien en zette voor, waarna Elias Omarsson van dichtbij raak tikte.

Excelsior klimt één plekje naar de vierde plaats in de eerste divisie. Het gat met koplopers Cambuur en De Graafschap blijft zes punten.

Opstelling Excelsior:

Damen; Matthys, Oude Kotte, Horemans, Haspolat; Bruins, Vloet, Fortes; Omarsson, Meijer (73' Fischer), Verhaar (78' Mendes Moreira)

Scoreverloop Excelsior - FC Eindhoven

4' Kaj de Rooij 0-1

6' Rai Vloet 1-1

10' Riginio Cicilia 1-2

12' Stijn Meijer 2-2

34' Thomas Oude Kotte (eigen doelpunt) 2-3

38' Elias Màr Omarsson 3-3

46' Thomas Verhaar 4-3

57' Riginio Cicilia 4-4

77' Elias Màr Omarsson 5-4