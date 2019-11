Volg Excelsior en FC Dordrecht live via Radio Rijnmond Sport

Volg Excelsior Eindhoven en Go Ahead Eagles - FC Dordrecht via Radio Rijnmond Sport

Speelronde 14 in de eerste divisie staat weer op het programma. Excelsior neemt het in een thuiswedstrijd op tegen FC Eindhoven. FC Dordrecht gaat op bezoek bij Go Ahead Eagles in Deventer. De wedstrijden beginnen om 20:00. Natuurlijk is Radio Rijnmond Sport daarbij.