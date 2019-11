Waarom wil Eerdmans geen lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam meer zijn?

Joost Eerdmans geeft toe dat hij genoot van het op campagne zijn: de straat op om kiezers te spreken, de ludieke acties, zoals de ingang van het partijkantoor van Denk volplakken met Leefbaar-posters, en natuurlijk de vele debatten. Hij zou het zo weer doen, zegt hij.

Maar, zegt Eerdmans: "Ik vind het na 8 jaar de kar getrokken te hebben tijd voor een ander. Ik heb het met heel veel plezier gedaan de afgelopen 2 verkiezingen. Voor mij deed Pastors het eigenlijk ook twee keer. Maar het is tijd voor nieuw gezicht. Je moet ook niet te lang blijven hangen."

Naar Forum voor Democratie?

Leefbaar Rotterdam heeft een samenwerkingsverband met Forum voor Democratie, de Partij van Thierry Baudet. Sinds kort werkt Joost Eerdmans ook achter de schermen bij Forum. Hij houdt lezingen en begeleidt hun Provinciale Statenleden. Hoe groot is de kans dat hij naar Forum gaat?

Eerdmans geeft aan dat hij al wel gesprekken met Baudet heeft gevoerd over zijn rol in de toekomst bij Forum. Wordt het verder achter de schermen of juist voor de schermen? "Dat zijn we nu een beetje aan het uitwerken. Ik laat het een beetje op me afkomen."

De combinatie tussen Leefbaar en Forum is tot nu toe goed te doen, maar wat als hij volksvertegenwoordiger wil worden? “Een Eerste Kamer is parttime, maar je hebt ook zwaardere functies, in Europa en de Tweede Kamer. Dat varieert nogal. Of het te combineren is met een raadslidmaatschap is dan de vraag. Dat mag niet altijd en het is ook niet altijd handig, omdat je stemt op exact dezelfde momenten. Daar moet je te zijner tijd naar kijken."



Eerdmans geeft aan dat hij heel erg op zijn plek is in Rotterdam en dat hij geniet van het raadswerk en niet weg wil. Als het kabinet de volle vier jaren blijft zitten, zijn er in 2021 weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Er is dus een kans dat Eerdmans dan weggaat uit Rotterdam.

"Dat kan, dat kan. Ja dat moet je niet uitsluiten. Het is een kans, maar het is een knoop die eerst ontward moet worden". Hij weet niet zo goed hoe Thierry Baudet erin zit, hoe het gaat met die partij. Dat is koffiedik kijken.

Afwachten dus en voor Leefbaar Rotterdam opzoek naar een nieuwe lijsttrekker. Heeft Eerdmans een idee wie zijn opvolger moet worden? Hij noemt geen namen. Er zijn in de partij meerdere goede opvolgers, vindt Eerdmans.