Collega: 'Imanuelle Grives was naïef en bereidde zich voor op rol'

Volgens de Rotterdamse collega van Grives gebruikte ze een speciale techniek om zich voor te bereiden op een rol. Ze denkt dat de actrice niet goed de gevolgen daarvan heeft overzien.

"Het is gewoon ontzettend verdrietig nieuws", zegt Reijs over het besluit van de Antwerpse rechtbank vrijdag. Die veroordeelde Grives tot twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, en een boete van 1000 euro wegens drugsbezit en -handel.

De rechtbank achtte bewezen dat ze vele soorten drugs bij zich had en dealde op het dancefestival Tomorrowland in Boom.

De Rotterdamse actrice verklaarde eerder al dat ze de drugs verhandelde op het festival, omdat ze zich wilde inleven in een nieuwe rol. Haar collega Reijs gelooft daar nu na de uitspraak nog steeds heel erg in.

Chubbuck-techniek

Reijs zegt dat ze Grives kent van acteerworkshops die ze samen hebben gevolgd. Ze volgden daar allebei lessen in de Chubbuck-techniek.

"Het is een fantastische techniek. Chubbuck is een techniek die gebaseerd is op menselijk gedrag en psychologie. Dat is gewoon heel goed voorbereid je script doen, maar je ook heel erg inleven in rollen."

Volgens Reijs wordt de techniek vaker in Amerika gebruikt.

'Gevolgen niet overzien'

Reijs gelooft dat Grives die Chubbuck-techniek inzette toen zij afgelopen zomer werd opgepakt voor drugshandel op Tomorrowland.

"Zij zet zich driehonderd procent in voor een rol. Ik geloof er heel erg in dat dat ook een onderdeel is geweest om te onderzoeken hoe zoiets aanvoelt. Ik denk dat zij daar de gevolgen niet van heeft overzien."