FC Dordrecht wacht op eerste uitzege na nederlaag bij Go Ahead Eagles (3-1)

Het is FC Dordrecht niet gelukt de eerste uitoverwinning van het seizoen in de eerste divisie te boeken. De Schapenkoppen verloren ook het zevende uitduel van het seizoen vrijdagavond met 3-1 in Deventer van Go Ahead Eagles.

In de eerste helft stonden twee ploegen op het veld die zuinig voetbalden. Vanuit een gesloten defensie probeerden zowel Go Ahead Eagles als FC Dordrecht aan te vallen. In de slotfase van de eerste helft kwamen de grote kansen voor FC Dordrecht. Uit een voorzet van Brandon Ormonde-Ottewill kopte Pedro Marques voorlangs. Direct daarna kon Jari Schuurman schieten, zijn inzet werd van richting verandert en belandde ternauwernood in het zijnet.

De eerste grote kans in de tweede helft was voor Go Ahead Eagles. Na vijf minuten kon Mael Corboz van de rand van de zestien uithalen, maar mikte recht in de handen van doelman Petar Stoskovic. Vier minuten later was het alsnog raak voor de Eagles, als Antoine Rabillard koel blijft en afrond. Met nog tien minuten te gaan, ging Fabian de Abreu gigantisch in de fout waarna Jenthe Mertens de nekslag aan Dordrecht dacht te geven. Jari Schuurman pegelde echter twee minuten later de 2-1 op de borden waardoor FC Dordrecht terug kwam in de wedstrijd. In blessuretijd bepaalde Adrian Edqvist de 3-1 eindstand.

De rode lantaren van de eerste divisie blijft door de nederlaag in Dordrecht. De ploeg van trainer Claudio Braga heeft zeven punten uit veertien wedstrijden.

Opstelling FC Dordrecht:

Stoskovic; Gronsveld, De Abreu, Montsma, Ormonde-Ottewill; Wehrmann, Schuurman, Smith (84' Green), Achahbar, Schalekamp (55' Vicario), Marques (78' Hogesteger)

Scoreverloop Go Ahead Eagles - FC Dordrecht

54' Antoine Rabillard 1-0

80' Jenthe Mertens 2-0

82' Jari Schuurman 2-1

94' Adrian Edqvist 3-1