Van Wijngaarden redt punt voor PKC

Brett Zuijdwegt: 'Het is nog zoeken in ons team'

Traditiegetrouw begint het korfbalseizoen met de herhaling van de zaalfinale van vorig jaar. De ploeg uit Papendrecht begon met twee nieuwe spelers in de basis: Randy Oosting en Brett Zuijdwegt, beide overgekomen van DeetosSnel uit Dordrecht.

PKC kon in de eerste helft geen grip krijgen op Fortuna, waar Rotterdammer Nik van der Steen - net als in de zaalfinale - groots was. Halverwege leidden de Delftenaren met 13-10. In de tweede helft kwam PKC op karakter steeds beter in de wedstrijd. Die vechtlust leverde PKC-er Richard Kunst een primeur op: als eerste speler in de Korfbal League ontving hij een groene kaart na een te wilde actie op Thomas Reijgersberg. Het kwam de international op vijf minuten tijdstraf te staan en dus ook een verplichte wissel voor PKC.

Belgisch international Julie Caluwé, ook nieuw in Papendrecht, viel sterk in. Samen met Zuijdwegt zorgden zij voor veel gevaar. Vlak voor tijd stond PKC nog met 22-20 achter, maar een benutte strafworp van Zuijdwegt en een afstandsschot van Olav van Wijngaarden zorgden ervoor dat beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.

Bekijk hierboven de interviews met Brett Zuijdwegt, Julie Caluwé, Daniël Hulzebosch (trainer PKC) en Ard Korporaal (trainer Fortuna)