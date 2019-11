Suikerbieten rollen over knooppunt Benelux

De geschaarde vrachtwagen is een groot deel van zijn lading verloren. Foto: MediaTV

Bij knooppunt Benelux is de verbindingsweg tussen de A4 en A15 afgesloten. Op de fly-over is zaterdagochtend een vrachtwagen met suikerbieten geschaard.

Een groot deel van de lading is op de weg terecht gekomen. De berging is volgens ooggetuigen nog in volle gang.

De ANWB adviseert automobilisten om om te rijden over de A20 en de A16. Ook verkeer op de A15 heeft last van het ongeval. De parallelrijbaan richting Europoort is dicht vanwege de opruimwerkzaamheden.