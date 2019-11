'Rabobank en Shell strijden om Eneco'

Eneco hoofdkantoor in Rotterdam

Er zijn nog twee partijen in de race voor de overname van energiebedrijf Eneco. Dat schrijft De Telegraaf. Het gaat om het Brits-Nederlandse oliebedrijf Shell en Rabobank.

Volgens de krant heeft het Japanse Mitsubishi ook plannen voor het aankopen van Eneco, maar lijkt het slechts een outsider. Andere gegadigden, waaronder Macquarie Infrastructure, zijn al afgehaakt.

Het energiebedrijf is nu nog eigendom van 44 gemeenten, waaronder Rotterdam. De stad is de grootste aandeelhouder. Dordrecht heeft 9 procent van de aandelen en is na Rotterdam en Den Haag (16,55 procent) de grootste aandeelhouder.

Drie miljard euro

De verkoop van Eneco moet begin volgend jaar zijn afgerond en moet zo’n drie miljard euro opbrengen. ​​De Nederlandse bank en het Brits-Nederlandse oliebedrijf willen met de koop van Eneco verduurzamen.