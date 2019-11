KIJKTIP: Anthony leeft zijn droom als beveiliger, ondanks zijn rolstoel

Anthony Kujundzic heeft cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij is te vroeg geboren en zit daarom zijn hele leven al in een rolstoel. Dit heeft hem niet weerhouden om zijn droom na te jagen: beveiliger worden. "Ik denk alleen in mogelijkheden."

De 22-jarige Anthony studeert op het Zadkine, doet aan rolstoelhockey en loopt stage bij beveiligingsbedrijf Beveiligingsloket in de Rotterdamse horeca. ''Ik vroeg me altijd al af hoe het is om beveiliger te zijn in een rolstoel", vertelt Anthony tijdens het controleren bij de voordeur. "Het beveiligingsbedrijf heeft me de kans geboden en het is geweldig. Ik vind het fijn om mensen te helpen.''

Een droom om mee te lopen als portier

Ondernemer Nelson Lopes heeft Anthony de kans gegeven. ''Hij heeft de droom om mee te lopen als portier. We hebben ons niet gefocust op zijn beperkingen en zijn gewoon aan de slag gegaan."

Met een vriendelijke blik ontvangt Anthony de gasten van jazzclub Bird. ''Mag ik in uw tasje kijken?", vraagt Anthony aan een bezoeker die binnenkomt. "U kunt uw jas bij de garderobe afgeven.'' Het lijkt of Anthony het werk al jaren doet, maar het is pas de tweede keer dat hij mee mag draaien bij het beveiligingsbedrijf.

Zelfvertrouwen

Naast de kneepjes van het vak leert Anthony nog veel meer van Nelson. ''Ik krijg ook zelfvertrouwen van het werk. Ik weet dat het goed gaat en dat stimuleert.'' De aspirant-beveiliger krijgt veel positieve reacties. ''Mensen waarderen mij. Dat geeft mij een zetje om verder te gaan.''