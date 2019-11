"Ik zou hier een blokje voor omlopen", zegt Remie Bakker. Hij kijkt naar het levensgrote model van een steppewisent waar hij enkele maanden aan heeft gewerkt. Vanaf dinsdag is het skelet te zien in Historyland in Hellevoetsluis.

Het skelet heeft een hoogte van 212 centimeter, een breedte van 130 centimeter en lengte van 299 centimeter. De steppewisent is een van de grootste runderen uit de ijstijd, bijna zo groot als een kleine mammoet. "Ik zou 'm niet graag in het echt tegenkomen", zegt Bakker.

"Mensen hebben daadwerkelijk op deze dieren gejaagd. Wat haal je je dan in je hoofd", vraagt Bakker zich af. Maar dat gebeurde wel, want "bij gevonden dierenresten zijn slagsporen aangetroffen".

Grote kuddes

Vanuit de Noordzeebodem zijn vele tienduizenden botresten opgevist van de steppewisent. Vermoedelijk kwam het dier voor in grote kuddes van misschien wel enkele honderden dieren bij elkaar.

Remie Bakker is wetenschapskunstenaar. In zijn werkplaats op Bedrijventerrein Rotterdam Noord-West heeft hij het skelet met botresten in elkaar gezet. Bakker: "Het zijn allemaal echte botjes."

Het skelet is opgebouwd uit onder meer twee onderkaken, 19 staartwervels, 12 enkelbeenderen en 14 voetbeentjes. "Deze resten komen zijn afkomstig vanuit de hele Noordzee, dus ze zijn niet bij elkaar gevonden."

Vanaf dinsdag is het skelet van de steppewisent te zien in Historyland in Hellevoetsluis op de permanente tentoonstelling 'Mammoetsteppe'.