Een gewonde passagier is gisteren door de reddingsmaatschappij van Hoek van Holland van een cruiseschip van boord gehaald.

De passagier moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. Vanwege de toestand is er ook ambulancepersoneel meegevaren voor extra medische bijstand.

De gewonde passagier was aan boord van een schip dat was vertrokken. Na anderhalf uur was de man aan wal en kon ie naar het ziekenhuis.