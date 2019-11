Bij een pand in aanbouw aan de Schaapherderweg in Ridderkerk is een man naar beneden gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Van welke hoogte de man is gevallen is niet duidelijk. Het is mogelijk dat de man op het dak van het pand aan het werk was. Het gebouw is twaalf meter hoog.

Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk.