Defensief geklungel levert Sparta nederlaag op in Friesland (2-1)

Sparta is er niet in geslaagd om de eerste zege op SC Heerenveen in Friesland ooit te boeken in de eredivisie. De Friezen waren in het Abe Lenstra Stadion met 2-1 te sterk voor Sparta.

Sparta stond vroeg in de wedstrijd onder druk van SC Heerenveen. Rodney Kongolo dacht de Friezen na vijf minuten al op voorsprong te schieten. Scheidsrechter Joey Kooij keurde de treffer echter af na hands van Kongolo.

Sparta toonde zich effectiever. De eerste-de-beste echte aanval van Sparta leverde een goal op in de 26e minuut. Abdou Harroui trok de bal van rechts scherp voor. Lars Veldwijk schatte de bal op waarde in en kopte in de verre hoek de 1-0 op het bord. Heerenveen creëerde in het restant van de eerste helft aan, waaronder een schot op de kruising van Ricardo van Rhijn, maar het leverde geen Friese treffer op.

In de tweede helft bleef Heerenveen aandrukken, met Chidera Ejuke in de hoofdrol. Met nog zeventien minuten te gaan omspeelde Ejuke Dirk Abels en mikte in de verre hoek raak. Vijf minuten later deed de behendige Friese aanvaller dat nog eens dunnetjes over. Weer werd Abels gepasseerd, waarna doelman Ariel Harush de ogenschijnlijke houdbare bal onder zich door zag gaan voor de 2-1 voorsprong van Heerenveen. In de slotfase kreeg Mohamed Rayhi de ultieme kans op een gelijkspel, maar zijn inzet werd twee minuten voor tijd op de lijn gekeerd door doelman Warner Hahn.

Door de nederlaag blijft Sparta op de elfde plaats steken met zestien punten uit dertien wedstrijden. De Spangenaren blijven een gat van zes punten houden op de nacompetitieplek van Fortuna. De nodige ploegen moeten echter nog in actie komen waardoor zakken op de ranglijst tot de mogelijkheden behoort.

sc Heerenveen - Sparta (2-1)

26' Lars Veldwijk 0-1

73' Chidera Ejuke 1-1

78' Chidera Ejuke 2-1

Opstelling Sparta: Harusch; Abels, Vriends (84' Piroe), Mattheij, Faye; Harroui, Rayhi, Smeets (80' L. Duarte), Auassar; Ache, Veldwijk (72' Dervisoglu)