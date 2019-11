Amateurvoetbal: Drie goals geven Excelsior Maassluis geen zege

Excelsior Maassluis heeft geen zege over kunnen houden aan de drie goals die het maakte op sportpark Dijkpolder tegen Rijnsburgse Boys. De bezoekers maakte er ook drie waardoor het duel resulteerde in een 3-3 gelijkspel.

Al in de beginfase kwam Excelsior Maasluis op voorsprong. Na acht minuten verzilverde Daan Blij een vrije trap op de rand van de zestien voor de 1-0. Dani van der Moot bracht zeven minuten later de score weer gelijk voor Rijnsburg. De ploeg van Dogan Corneille reageerde direct door via Jeremy Moreno de 2-1 binnen te schieten. Bram Ros maakte voor rust twee goals waardoor de bezoekende 'Uien' met een voorsprong de rust in ging. In de loop van de tweede helft maakte Redouan Omar Ouali de gelijkmaker op aangeven van Moreno.

Het punt tegen de nummer vijf van de competitie brengt Excelsior Maassluis op de elfde plaats met veertien punten uit elf wedstrijden.

Overige uitslagen tweede divisie

GVVV - ASWH 3-0

Jong Sparta - Scheveningen 0-0

Derde divisie

Barendrecht speelde thuis tegen Jong Almere City FC een moeizame wedstrijd. De inzet van de Barendrechters werd uiteindelijk beloond met een punt; 2-2. Vroeg in de wedstrijd keek de ploeg van Jack van den Berg tegen een 1-0 achterstand aan door een doelpunt van Meghon Valpoort. Voor rust verdubbelde de bezoekers uit Flevoland de marge.

Na rust speelde Barendrecht een betere wedstrijd. Op duelkracht kwamen de gastheren terug in de wedstrijd via een goal van Ramy Salem uit een hoekschop. Pas in de laatste minuut kwamen de Barendrechters langszij. Stanley Husen zette de 2-2 op het bord.

Mede door het punt ziet Barendrecht zichzelf terug op de elfde plek in de derde divisie met dertien punten.

SteDoCo kwam niet in actie omdat de derde divisie zaterdag zeventien ploegen heeft.

Hoofdklasse

In de hoofdklasse heeft SC Feyenoord in de Rijnmond-derby hard uitgehaald tegen en bij Smitshoek. De Rotterdammers wonnen met 8-1 in Barendrecht. Voor rust skoorden Jeffrey Duijnstee, Adil Akanioui en Joris van Eck voor Feyenoord, Jurien Reineta deed wat terug namens Smitshoek.

Na rust werd het een ware strafexpeditie voor de gastheren. Matthew Jones, Khalid Rahli, wederom Jeffrey Duijnstee en tweemaal Junior Obiku maakte de Smitshoekse malaise groot. SC Feyenoord vindt zich door de zege terug op de vijfde plek. Smitshoek staat op de achtste plaats in de hoofdklasse.

Overige uitslagen hoofdklasse A

Spijkenisse - Zwaluwen 0-1

Capelle - Sportlust '46 1-0

Smitshoek - SC Feyenoord 1-8

DHSC - Rijsoord 4-0