Frustratie om onzekerheid sloop woningen Barendrecht

Een brief met tekst en uitleg over de sloop van 88 woningen in de Zeeheldenbuurt in Barendrecht, heeft niet voor meer duidelijkheid gezorgd. Bewoners zijn gefrustreerd over de onzekerheid.

"Als ik moet verhuizen, zou ik dat helemaal niet zo erg vinden", laat Bianca, bewoonster van de De Ruyterstraat, weten. "Maar ik weet niet of mijn huis gesloopt of gerenoveerd wordt. We weten niet waar we aan toe zijn."

Afgelopen week ontvingen de bewoners van de Trompstraat, de Piet Heinstraat en de De Ruyterstraat een brief met uitleg over waarom de woningen gesloopt worden. Hoewel Bianca al wel wist dat de woningen ooit 'plat zouden gaan of gerenoveerd zouden worden', vond ze de brief toch best schokkend. "Vooral om te lezen hoe de vork nu in de steel zit."

Geen antwoord

De grote vraag is of de woningen gesloopt of gerenoveerd worden, maar daar lijkt nog geen antwoord op te zijn. "Dat is het vervelende", verzucht Bianca. Want dat de woningen niet meer voldoen aan deze tijd geeft ze rustig toe. "Deze huizen zijn oud, het voldoet gewoon niet meer."

Verhuizen zou dan ook helemaal geen straf zijn, zeker omdat ze eigenlijk graag naar een woning wil waar ze oud kan worden. "Maar voor nu is het afwachten."