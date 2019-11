Eisen ingewilligd, personeel APMT stopt acties

De langzaamaan-acties bij containerterminal APMTR op de Maasvlakte zijn voorbij. Het personeel is weer vol aan de slag gegaan, nadat de directie van het bedrijf de eisen van de werknemers heeft ingewilligd.

Het was al enige tijd onrustig bij het bedrijf, omdat moederbedrijf Maersk de terminal zou willen verkopen. Het personeel wilde meer duidelijkheid over de toekomst en de werkgelegenheid. Aangezien die informatie maar niet kwam, werd maandag besloten om tot actie over te gaan.



De directie van APMTR besloot daarna om informatiebijeenkomsten te houden. Het personeel concludeert uit de informatie van die vergaderingen dat een verkoop op handen is. Hutchinson, ook al eigenaar van ECT, wordt genoemd als de belangrijkste kandidaat.

In de onderhandelingen met een koper zullen meerdere eisen van het personeel worden ingebracht. Zo zullen de bestaande afspraken met de bonden worden gerespecteerd. Bij verkoop van APMTR blijft het een apart bedrijf met een zelfstandige ondernemingsraad.

Ook zullen er de eerste vier jaar na overname geen gedwongen ontslagen vallen. Na die vier jaar gelden de huidige vertrekregelingen. Daarnaast zal de nieuwe eigenaar moeten investeren in de terminal. Ook zal Maersk vijf jaar moeten garanderen dat er voldoende werk naar de terminal komt.

Blij

"Uiteraard zijn we blij met de uitkomsten van de acties", zegt een woordvoerder van het personeel. "De directie heeft daarnaast beloofd om ons elke twee weken op de hoogte te houden over de gang van zaken."

Ook heeft de leiding van APMTR volgens het personeel toegezegd om zestien nieuwe carriers aan te schaffen, waarmee containers worden verplaatst.

APMTR was niet bereikbaar voor een reactie.