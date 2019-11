Oud-Spartaan en SVV'er Hans Verel (66) overleden

Oud-Spartaan en SVV'er Hans Verel is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Verel was al enige tijd ziek. Hij werd 66 jaar.

De geboren Rotterdammer doorliep de Sparta-jeugd. In 1976 verkaste Verel naar het Schiedamse SVV. Later werd Verel afgekeurd bij FC Den Bosch waarna hij daar assistent-trainer werd. In zijn carrière als hoofdcoach werd Verel in 1990 de eindverantwoordelijke trainer bij Dordrecht'90. Na de fusie van Dordrecht'90 en SVV werd Verel daar technisch directeur tot het ontslag van Dick Advocaat in november 1990. SVV/Dordrecht'90 bleef dat seizoen onder Verel gehandhaafd, door een vijftiende plek, in de eredivisie