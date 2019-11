Henk Fraser na SC Heerenveen - Sparta: 'Deze nederlaag was onnodig'

Sparta-trainer Henk Fraser was na afloop van de 2-1 nederlaag bij en tegen SC Heerenveen erg ontevreden over zijn ploeg. "Ik was voor het eerst dit seizoen behoorlijk kwaad."

Volgens Fraser zit het in de stap van de eerste naar de eredivisie. "Het geeft de stap aan van een eerste divisie naar een eredivisieploeg. Dat benoem je soms als naïef, amateuristisch, niet genoeg discipline en het niet een hele wedstrijd vol kunnen houden."

Irritatie

De irritatie bij de oefenmeester zit voornamelijk in het niet nakomen van afspraken. "De eerste tien minuten beginnen we te afwachtend. De goal hielp ons, we kregen controle. Dat hebben we zestig minuten gehad. In het laatste gedeelte houden bepaalde spelers zich niet aan de afspraken. Dan komen hun aanvallers in de één tegen één, en die kunnen dodelijk zijn. De irritatie heeft daarmee te maken."

De nederlaag is voor Fraser moeilijk te verwerken legt hij uit. "De nederlagen tegen Ajax en AZ gingen me makkelijker af omdat er een bepaald kwaliteitsverschil in zit. Maar vandaag vond ik dat niet. Ik hou niet van nederlagen die onnodig zijn. Dat vind ik van deze wel."