Zaalsporten: Sliedrecht Sport heren koploper af

De heren van Sliedrecht Sport zijn sinds zaterdagavond koploper af in de eredivisie na een harde 3-0 nederlaag in eigen huis tegen Dynamo uit Apeldoorn. Dynamo, dat een concurrent van Sliedrecht is voor het bereiken van de play-offs won met 25-22, 30-28 en 25-20. Lycurgus heeft nu de koppositie overgenomen in de eredivisie volleybal met vijftien punten uit zes wedstrijden. Sliedrecht Sport staat tweede met veertien punten uit zes duels. Dynamo heeft twaalf punten, maar ook één wedstrijd minder gespeeld.

Overige volleybaluitslagen:

Alterno - Sliedrecht Sport dames 1 0-3

VoCaSa - ZVH heren 1 0-3

Waterpolo

De Rotterdamse waterpoloërs van SVH hebben zaterdagavond in eigen huis een prima overwinning geboekt op De Ham uit Krommenie. In zwembad De Wilgenring werd het 15-10. De grote man aan de kant van SVH was Oranje-international Milos Filipovic met vijf doelpunten. Ook Cas Westerhoudt en Yannick van den Burg deden een flinke duit in het doelpunten zakje door er beiden drie te maken. SVH bezet momenteel de vijfde plek in de eredivisie met negen punten.

Overige waterpolo-uitslagen:

ZPB dames 1 - DONK 9-12

ZPB heren 1 - De Zaan 8-8

Basketbal

In het titelgevecht in de Basketball League heeft Binnenland zichzelf een slechte dienst bewezen door met 53-60 van Loon Lions te verliezen. Tot en met de rust hielden de Barendrechtse dames die bezoekers uit in evenwicht met een 24-25 ruststand. In het vierde kwart werd het gat door de Lions geslagen bij 51-54. Binnen twee minuten liepen de bezoekers uit tot de 53-60 zege. Voor Binnenland is het de tweede nederlaag van het seizoen. Door de nederlaag moet Binnenland de koppositie nu delen met Batouwe en Loon Lions. Alle drie de clubs hebben veertien punten uit negen wedstrijden.