Rotterdamse Menno wint voor derde keer WK Breakdancen

Van Gorp won in 2017 ook al de wereldtitel Foto: Little Shao

Voor de derde keer is de Rotterdamse Menno van Gorp er met de wereldtitel voor WK Breakdancen vandoor gegaan. Van de vier juryleden, stemden er drie voor hem.

De finale van het Wereldkampioenschap Breakdancen vond plaats in Mumbai, India. Van Gorp was daar eerder deze week al heen gereisd. Op het podium mocht de breakdancer de glimmende belt in ontvangst nemen.



Donderdag liet hij al aan Rijnmond weten er vertrouwen in te hebben. "Ik maak zeker wel kans. Maar het is altijd een momentopname én een jurybeslissing, dus je weet nooit waar het heen gaat."



In 2014 en 2017 wist Van Gorp de titel ook al in de wacht te slepen. Nu is hij voor de derde keer wereldkampioen.