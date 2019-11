Crowdfunding opvolger Willems Kantine kan nog een zetje gebruiken

Maker Roy Dames heeft nog een maand om geld te vinden voor het vervolg op de populaire docu-serie 'Willems Kantine'. Hij is weliswaar al druk bezig met de opnames, maar de crowdfund-actie die is opgezet om alles mee te bekostigen, kan nog een zetje gebruiken. "We zijn er nog niet."

Er wordt al hard gewerkt aan de terugkeer van de docu-serie die meer dan tien jaar geleden te zien was op TV Rijnmond . Roy is volop aan het filmen, onder andere in Café de Schie in Rotterdam Delfshaven.

Zo is hij ook Geert op het spoor gekomen, en dat terwijl velen dachten dat de goedlachse Westlander niet meer leefde. "Ik zit nooit op dat kl*te internet", zegt Geert, die via via moest vernemen dat men dacht dat hij was overleden. "Blijkbaar stond er op Facebook dat ik dood was! Dat is wel even pijnlijk natuurlijk...", zegt Geert met een knipoog.

"Ik dacht inderdaad dat Geert dood was", vervolgt Roy. "Maar hij staat hier gelukkig! En hij is vrijwel niet veranderd, dat vind ik wel mooi . Ook om hem hier dan weer met Jos te zien vind ik prachtig."

Laatste der Mohikanen

Toch zullen lang niet alle personages terugkeren. Een groot deel van de originele 'cast' is inmiddels overleden. "We zijn een beetje de laatste der Mohikanen", zegt 'Cowboy' Jos poëtisch vanuit Café Sas en Jan in Rotterdam Prins-Alexander. Een café dat wordt gerund door Saskia, een oude bekende van Jos uit Willems Kantine. "Dat vind ik prachtig om te zien dat ze hier nu een mooie zaak hebben."

Ondertussen volgt Roy, net als in de originele serie, Jos en zijn kompanen constant op de voet met de camera. "Dat maakt het ook mooi. Dat alles echt is en iedereen is zoals je ze ziet", vervolgt Roy, die nog wel een oproep doet aan alle fans: "We hebben nog een kleine maand om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen, dus hopelijk zijn er genoeg mensen die ons een steuntje in de rug willen bieden."

De tweede aflevering van Willems Kantine is zondag 10 november vanaf 17:31 uur, met ieder uur herhalingen, te zien op Rijnmond. De drie nieuwe afleveringen zijn vanaf zondag 15 december op hetzelfde tijdstip te zien.