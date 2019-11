Mantelzorgers in het zonnetje gezet - maar niet overal

Mantelzorgers worden zondag op de Dag van de Mantelzorg volop in het zonnetje gezet. Van een high tea op een zorgboerderij in Rhoon tot een pannenkoekenluch in Rotterdam-Crooswijk en een gratis yogales in Maassluis. Op veel plekken is er ook een financiƫle blijk van waardering voor mantelzorgers. Maar niet overal, zegt belangenclub MantelzorgNL.