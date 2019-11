Een automobiliste is zondagochtend gewond geraakt bij een aanrijding in Nieuw-Lekkerland.

De 19-jarige vrouw was volgens Alblasserdamsnieuws rond 06:30 uur met de auto naar haar werk toen ze op de Planetenlaan de macht over het stuur verloor.

Ze botste tegen een geparkeerde auto en sloeg met haar auto omver. De vrouw is via de passagierskant uit de auto gehaald en met hoofdletsel naar het ziekenhuis vervoerd. Haar auto is door een berger meegenomen.