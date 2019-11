Rijkswaterstaat strooit tegen gladheid

Er is zondagmorgen volop gestrooid op snel- en binnenwegen in de regio Rijnmond. De temperatuur kwam in de vroege ochtend net onder het vriespunt uit.

Rijkswaterstaat besloot preventief uit te rijden met een groot aantal strooiwagens. In heel Nederland is bijna 1500 kilometer weg bepekeld. Nog niet eerder dit seizoen is er zo veel gestrooid. Eind oktober kwamen de strooiwagens voor het eerst in actie, toen nog op vrij beperkte schaal.