Merwestreek en Gorcumse Courant verdwijnen

De Merwestreek met nieuws uit Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht gaat verder als onderdeel van het Kompas en de Gorcumse Courant wordt opgenomen in de kant De Stad Gorinchem.

Landelijk gaan dertien titels over van de Persgroep naar BDU. De overname gaat op 1 januari in. Of er ook banen mee zijn gemoeid, is niet bekend gemaakt.