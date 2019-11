Maas vervuild, inname drinkwater gestaakt

Waterleidingbedrijf Evides is in onze regio gestopt met het innemen van Maaswater voor de drinkwatervoorziening. De rivier is namelijk vervuild met te hoge concentraties prosulfocarb, een landbouwgif.

Die stof is in België in de rivier terecht gekomen. Aan de grens bij Eijsden werd een concentratie prosulfocarb gemeten van twee keer de toegestane waarde.

Evides benadrukt dat er in onze regio tot nu toe geen gevaarlijke concentraties zijn gemeten. De innamestop is een voorzorgsmaatregel, die jaarlijks zo'n tien tot twintig keer wordt genomen. Rijkswaterstaat zoekt met de Belgen wie voor de vervuiling verantwoordelijk is.