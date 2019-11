Politiek wil in gesprek met wethouder over problemen Maastunnel

Verschillende politieke partijen in Rotterdam willen met wethouder Judith Bokhove van mobiliteit in gesprek over de problemen met de Maastunnel.

Sinds de heropening in augustus is de tunnel gemiddeld zeven tot acht keer per dag tijdelijk gestremd door een hoogtemelding met als gevolg veel files. De VVD daarom snel met de wethouder in gesprek over de problemen.

"We hebben er al naar gekeken en al een aantal aanpassingen gemaakt", legt Dieke van Groningen van de VVD uit. "Belangrijk is om uit zoeken of we er nu echt alle fouten hebben uitgehaald. Dat er echt alleen vrachtwagens door kunnen die minder dan vier meter hoog zijn." Verder wil de VVD betere educatie en informatie voor de chauffeurs.

Eerder waarschuwen

Ook GroenLinks pleit voor betere informatievoorzieningen. "Het allerbelangrijkste is dat iedere chauffeur die niet per se door de Maastunnel moet al ruim voordat hij bij Rotterdam is weet: 'Ik kan veel beter de Van Brienenoordbrug of de Beneluxtunnel nemen.' Zo kunnen we de opstoppingen die nu bij de Maastunnel ontstaan voorkomen", aldus Jeroen Postma van GroenLinks.

Leefbaar Rotterdam vindt dat de gemeente beter moet handhaven op te hoge vrachtwagens bij de Maastunnel. "De gemeente moet twee dingen doen", stelt Robert Simons van Leefbaar Rotterdam. "Ten eerste de vrachtwagens die een melding veroorzaken apart zetten en de chauffeur een hoge boete geven. Daarna mogen ze pas weer verder als ze betaald hebben. Ten tweede moet de gemeente goede informatie geven aan de brancheverenigingen, zodat de mensen ook weten dat ze niet door tunnel kunnen."

Strenger optreden

Ook de VVD wil dat bij moedwillige overtredingen streng wordt opgetreden tegen de chauffeurs. "Als het dan zo is dat we al die andere dingen hebben aangepakt, dan moeten we de chauffeurs die toch doorrijden beboeten en dan ook gewoon fors beboeten. Het is onacceptabel dat zij het hele verkeer stremmen", zegt Dieke van Groningen van de VVD.

Aanstaande woensdag zitten de partijen met de wethouder om tafel over de Maastunnel.