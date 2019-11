Jessica woonde jarenlang in het verkeerde lichaam, haar transitie deelt ze nu openhartig in een theatervoorstelling

Kan je zijn wie je wil zijn? Die vraag staat centraal in de theatervoorstelling 'Van J. naar Jessica' van theatergroep Babel. In de voorstelling deelt Jessica Vos openhartig haar transitie van man naar vrouw.

De theatergroep werkt met acteurs met en zonder beperking. "Mensen met een beperking kunnen meestal nog minder dan mensen zonder beperking het leven leiden dat ze zouden willen, omdat anderen dat voor hen bepalen", zegt regisseur Paul Röttger.

"Ruim een jaar geleden meldde zich een jongeman met een lichte verstandelijke beperking en autisme bij ons die toneelspeler wilde worden", zegt regisseur. Al vrij snel werd duidelijk dat hij een transitie wenste van man naar vrouw. Toen ontstond het idee om over dat proces een toneelstuk te maken. Vandaar 'van J. naar Jessica', waarbij die 'J' staat voor haar jongensnaam, een verleden dat Jessica definitief achter zich wil laten."

In de voorstelling brengt Jessica haar verhaal open en kwetsbaar. Ze gaat geen taboe uit de weg. Daarmee inspireert ze anderen. "Jessica is mijn heldin", zegt Paul Röttger. "Het is iemand die durft te zeggen wat anderen niet durven. Het is een cadeau dat ze bij ons werkt."

"Ik woon in een verkeerd lichaam", zegt Jessica. "Deze voorstelling gaat om stigma's doorbreken, om mensen te laten zien dat dit de werkelijke wereld is."

'Van J. naar Jessica' gaat op 23 november bij Theater Babel in Rotterdam in première.