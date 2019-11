Advocaat over Feyenoord-RKC (3-2): 'Senesi speelde geweldig'

"Ik wist niet wat ze aan het doen waren aan het begin", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

"We hadden duidelijke afspraken gemaakt hoe we ze niet in hun spel zouden laten komen, want dan kunnen ze aardig voetballen. Dat lieten ze ook zien. Maar we gaven die goals wel héél makkelijk weg voor dit niveau, wat echt niet kan. Ze dachten: we moeten die goal maken, maar dat moet je wel vanuit je organisatie doen.

We komen 2-0 achter, maar daarna hebben we het de rest van de eerste helft goed gedaan. We speelden scherp, creëerden kansen en ik heb heel veel inzet gezien van iedereen. Dan kom je terug op 2-2. In de tweede helft moesten we, omdat we die drie punten nodig hebben. Ik vind dat het elftal dat uitstekend gedaan heeft."

Goal Senesi

De goal van Senesi vond Advocaat mooi. "Geweldig. Ik vond hem heel goed spelen, buiten dat hij die goal maakt. Dat is voor hem natuurlijk een enorme impuls."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Advocaat. Daar gaat hij ook in op het incident met Steven Berghuis.