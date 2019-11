Kunnen de bewoners van de Wielewaal nog thuiskomen in hun geliefde wijk? Maandag horen ze meer

Spannende tijden voor de bewoners van de Wielewaal, een wijk in Rotterdam-Zuid. Al jaren strijden zij tegen de sloop van hun vertrouwde wijk waar woningbouwcoöperatie Woonstad en de gemeente Rotterdam nieuwbouw willen bouwen. De rechter besloot eerder om de bezwaren van de buurtbewoners tegen de sloop van de wijk te verwerpen. Vervolgens gingen zij in hoger beroep. De uitkomst daarvan wordt maandag bekendgemaakt.

"De Wielewaal is thuiskomen", zegt een buurtbewoner. "Mensen in de Wielewaal helpen en vertrouwen elkaar. Dat lijkt wel een beetje unicum te worden in heel Nederland. Wij hebben het nog wel en dat willen we graag zo houden."

De advocaat van de bewoners, Willem van der Werf, heeft goede hoop dat de eerdere uitspraak van de rechter uiteindelijk door het hof ongedaan wordt gemaakt. "Wat ons betreft zit er een fout in de uitspraak van de rechtbank", zegt van der Werf.

De bewoners hebben een eigen plan voor de wijk. Zij willen dat de huidige woningen grondig verbouwd worden. "Ik wil hier graag blijven wonen en uiteindelijk mijn gezin op zien groeien", zegt een bewoonster.

"Dat kan alleen met het plan van en voor de Wielewaalers."