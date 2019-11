Aan de Noordmolenstraat in Rotterdam-Noord is zondag een snoepwinkel overvallen.

Volgens de politie kwam rond 17:45 uur een man de zaak binnen, die het personeel bedreigde. Of de hij een wapen bij zich had is niet bekend. Niemand raakte bij de overval gewond.

De overvaller is spoorloos verdwenen. Of hij tijdens de overval iets heeft buitgemaakt is niet bekend.