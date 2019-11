Stomdronken bestuurder van de weg geplukt

Agenten hebben maandagochtend in Rotterdam een stomdronken bestuurder van de weg gehaald. Ze zagen de man op de Slinge enorm slingeren en besloten hem te controleren.

"De bestuurder blies maar liefst 1000 µg/l", schrijft de politie op Twitter. Dat is bijna vijf keer meer dan is toegestaan in het verkeer.

De automobilist bleek bovendien nogal hardleers te zijn. In de afgelopen vijf jaar is hij drie keer eerder aangehouden voor dronken rijden.

De politie heeft het rijbewijs ingevorderd en de auto van de man in beslag genomen.