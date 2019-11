Geen interlands voor Senesi door armblessure

Marcos Senesi reist niet af naar Argentiniƫ voor interlandverplichtingen in zijn geboorteland. De verdediger, en matchwinner bij Feyenoord - RKC, moet herstellen van de armblessure die hij opliep in de wedstrijd op zondag.

De verdediger knalde kort voor tijd tegen de LED-boarding aan. Hij speelde nog een tijd door en was met zijn rake kopbal in de 85ste minuut verantwoordelijk voor het winnende doelpunt, waardoor Feyenoord na een vroege 0-2 achterstand alsnog drie punten overhield aan het treffen met de hekkensluiter uit Noord-Brabant.

Senesi werd na de wedstrijd meteen in het ziekenhuis onderzocht. Vermoedelijk heeft hij een breukje in het gewricht. Of hij over twee weken weer inzetbaar is voor Feyenoord is nog niet bekend.