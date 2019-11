EC 50 jaar: Jansen en Van Hanegem legden AC Milan aan banden

Rijnmond gaat dit seizoen terug in de tijd en brengt alle wedstrijden van toen exact een halve eeuw later weer tot leven. Vandaag: de uitwedstrijd tegen AC Milan op 12 november 1969.

——-

Even schrikken was het wel, toen het lot Feyenoord in oktober 1969 voor de tweede ronde koppelde aan AC Milan. In Europa was op dat moment geen betere ploeg te vinden dan de Italianen. Dat hadden ze dat jaar wel bewezen door de in de finale van de Europa Cup I een strafexcercitie uit te voeren tegen Ajax (4-1).

Unieks



Geen wonder dat een journalist schreef dat Feyenoord-trainer Happel ‘keek als een Sint-Bernard die zijn flesje cognac had verloren’. Maar al snel herpakte het meesterbrein zich. “Ik ga Milan een paar keer bestuderen. Ook dit team heeft zwakke punten.” Bij sommige van zijn spelers, zoals linksbuiten Coen Moulijn, voerde opwinding de boventoon. “Dit is de attractiefste tegenstander. We gaan iets unieks beleven.’’ Theo Laseroms sprak van een grandioze loting en zijn kompaan Rinus Israel vond dat er veel eer te behalen was. “Bij verlies spreekt niemand schande.” Ook het Rotterdamse publiek was in alle staten. In De Kuip stonden de telefoons roodgloeiend: iedereen wilde een kaartje om Feyenoord tegen het grote Milan aan het werk te zien.

Van Hanegem



Terwijl Happel een paar dagen na de loting Milan een grote stap zag zetten richting wereldbeker (3-0 tegen de schoppers van Estudiantes), beleefde Feyenoord een woelige aanloop naar het eerste duel met de Italianen. Ronduit controversieel was de rel rond sterspeler Willem van Hanegem die tijdens NEC - Feyenoord van arbiter Schalks een officiële waarschuwing had gekregen vanwege vermeend natrappen. Een schorsing van drie wedstrijden, opgelegd door de strafcommissie van de KNVB, betekende dat De Kromme niet alleen de klassieker tegen Ajax zou missen, maar ook het eerste duel tegen Milan. Dat kon nog in die tijd.

Schamen



Wat volgde was een pandemonium. Volgens de annalen uit die tijd dreigde Willem niet meer voor het Nederlands Elftal uit te komen, ging de KNVB daarop in beroep tegen de uitspraak van de eigen strafcommissie en pleitte Van Hanegem vrij en werd arbiter Schalks fysiek en telefonisch bedreigd door woedende supporters van de club uit Zuid. Zo erg zelfs dat voorzitter Guus Couwenberg in een open brief de fans vermanend moest toespreken. Feyenoorders moesten zich schamen voor zulk gedrag.

Boete



Uiteindelijk bracht de beroepscommissie van de bond de straf voor Willem terug tot een boete van 500 gulden. Zodoende kon hij tegen Ajax (1-0) een glansrol vertolken en zat hij op 9 november met de hele selectie van Feyenoord in het stadion van San Siro bij de Milanese clash tussen AC en Inter (0-0). Vrij van verplichtingen in eigen land kregen de mannen van Ernst Happel een mooie kans om zich te verdiepen in hun komende tegenstander die beschikte over internationale sterren als Rivera, Combin, Prati, Cudicini, Sormani en Schellinger. Spelers aan wie allen bovenmenselijke krachten werden toegeschreven.

Zelfvertrouwen



Maar, daar tijdens die Milanese voetbaloorlog, ontstond het besef dat er kansen lagen. Dat al die sterren ook hun zwaktes hadden. “Na AC tegen Inter groeide ons zelfvertrouwen”, sprak Wim Jansen dagen later. “Van dichtbij kregen we inzicht in hun spel. Hoe ze de mandekking uitvoerden, waar ze kwetsbaar waren.” Hoofdrol in de voorbereiding speelde natuurlijk trainer Happel. Hij bracht rust door te zeggen dat zijn team niets te verliezen had, maar had zich ondertussen bij drie bezoeken aan de Italianen tot in de finesses verdiept in de zwaktes van Milan, dat gehavend uit de strijd met Estudiantes was gekomen en vanwege de eerdere 4-1 op Ajax niet een heel erg hoge pet op had van die andere club uit Nederland.

Bewapend



Toen Feyenoord op een mistige woensdagmiddag het vrij lege San Siro betrad - slechts 27.000 bezoekers hadden interesse in de wedstrijd waarvan menig Milanees dacht dat het een formaliteit zou worden - was het team tactisch tot op tanden toe bewapend. ‘’Happel heeft ons alles maar dan ook alles over Milan verteld. Tactiek, inzet, techniek. En bij elke speler persoonlijk. Van elke tegenstander wisten we alles”, vertelden de spelers naderhand. Als verrassing had het Oostenrijkse genie linksvoor Moulijn als extra middenvelder geposteerd. De dribbelkoning stoorde die middag als nooit tevoren.

Wereldklasse



Na een vroege openingsgoal van Milan vanwege een zeldzame onoplettendheid bij de Rotterdammers voltrok zich een waar wonder. En werkte Feyenoord aan een van de mooiste teamprestaties uit de historie van de club. Een die de naam vestigde in Europa. Waar iedereen verwachtte dat AC de voorsprong zou uitbreiden, daar trokken de conditioneel ijzersterke Rotterdammers het spel naar zich toe, legden de sluwe Italianen aan banden en dicteerden het tempo.

Een cruciale rol speelden Wim Jansen en Willem van Hanegem. In de Milanese voetbaltempel werden zij na afloop overladen met complimenten. Het grootste kwam van Happel, zelf ooit een voetballer van naam en faam: “Ik heb veel voetbal gezien en gespeeld tegen spelers van absolute wereldklasse, maar ik moet heel ver terug gaan om een middenveldduo voor de geest te halen dat zo geweldig is als Jansen - Van Hanegem.”

Briljant



De bescheiden Jansen legde als meest defensieve middenvelder achtereenvolgens drie Italianen het zwijgen op, onder wie toen nog Europa’s beste voetballer Rivera die hem uit frustratie een stomp gaf en zich even later liet vervangen. Van Hanegem die zijn tot dan beste wedstrijd ooit speelde oogstte zelfs lof van Italiaanse fans en pers door het lef waarmee hij steeds de bal bij zich hield, zijn verfijnde oog voor de vrijstaande man, zijn tackles en briljante techniek. Maar zoals Willem was, had hij het na afloop bijna alleen maar over anderen. Hij roemde Jansen, maar ook het hele team dat eigenlijk meer had verdiend dan de uiteindelijke nederlaag van 1-0. “Feyenoord was zo verbouwereerd over de eigen kracht dat het vergat door te drukken”, schreef een journalist.

Winnaar



Echter, Feyenoord stapte als morele winnaar van het veld. “Verdomme, wat een partij speelden we”, verzuchtte Theo Laseroms. En aanvoerder IJzeren Rinus: “Feyenoord is Europese top.” “We hadden 65 minuten de bal”, zei Happel. “Tactisch, conditioneel en qua spelopvatting waren wij de baas. We hebben Milan een lesje geleerd.”

Overmoed



Enkele spelers juichten; in de kleedkamer feliciteerde iedereen iedereen. Zelfs bondscoach Kessler dook daar op om het team geluk te wensen. Ineens was er optimisme voor de return in Rotterdam, al voegde Happel er nog aan toe dat overmoed op de loer kon liggen. “Maar kansloos zijn we niet.” Eenmaal terug in Nederland kreeg Feyenoord loftuitingen over zich uitgestrooid. ‘Hulde aan de verslagenen!’, ‘Feyenoord ruikt aan sensatie’, ‘Milan met gebogen hoofden van het veld’ en “Feyenoord evenknie van AC Milan”, luidden enkele krantenkoppen boven euforische verslagen.

Afgedropen



En AC Milan? Dat droop af. De legendarische trainer Rocco verdween als een dief in de nacht uit San Siro en gaf zijn spelers opdracht te zwijgen over de wedstrijd. Alleen doelman Cudicini en verdediger Schellinger waagden zich aan een commentaar, waarbij ze aangaven verrast te zijn door het goede spel van Feyenoord. Toch had de keeper er nog alle vertrouwen in. “Ik heb niet het idee dat ze ons over veertien dagen in Rotterdam zullen verontrusten.”

Hij zag het verkeerd: in De Kuip zou AC Milan definitief de status van Europa’s beste kwijt raken.

———————-

Stuur ons uw herinneringen