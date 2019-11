Feyenoord zoekt na komst Arnesen ook een financieel directeur

Zodra Feyenoord met Frank Arnesen de verwachte nieuwe technisch directeur presenteert, schakelt de club door. Naast een nieuwe algemeen directeur (het is een serieuze optie dat Mark Koevermans doorschuift naar die functie) wil de club ook weer een financieel directeur in de bestuurslaag opnemen.

Het is al langer bekend dat Arnesen in beeld is als opvolger van Martin van Geel als technisch directeur bij Feyenoord. Momenteel wordt die functie ad-interim ingevuld door Sjaak Troost.

Terugkeer financieel directeur in De Kuip

In De Kuip wordt gekeken of commercieel directeur Mark Koevermans kan doorschuiven naar de rol van algemeen directeur, nu de komst van Robert Eenhoorn voor die positie al enige tijd geleden is afgeketst. Daarnaast komt er ook een nieuwe financieel directeur in De Kuip.

Feyenoord heeft sinds 2011 geen financieel directeur meer gehad. Onno Jacobs stapte destijds op en toenmalig algemeen directeur Eric Gudde nam zijn taken over. Jacobs moest weg vanwege de financiële problemen bij Feyenoord, die waren ontstaan door de investeringen in 2007. Feyenoord haalde toen veel dure spelers, maar bij gebrek aan het behalen van Champions League voetbal, kwam Feyenoord in de schulden.