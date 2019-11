En weer is het raak: te hoge vrachtwagen blokkeert Maastunnel

"Vrachtwagen te hoog voor Maastunnel wordt nu omgeroepen, het is weer zover!!"

Sinds de heropening in augustus is de tunnel gemiddeld zeven tot acht keer per dag tijdelijk gestremd door een hoogtemelding. De gemeente Rotterdam zoekt op dit moment naar oplossingen voor het probleem. De lokale politiek heeft er vragen over gesteld en wil maatregelen.